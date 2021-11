Hugo Cuypers, la belle révélation malinoise

Arrivé cet été à Malines sur la pointe des pieds, le Liégeois est monté en puissance au point de devenir le joueur le plus décisif de l'effectif malinois.

Après un début de saison difficile, Malines semble lancé. Avec leur très beau 16 sur 18, les hommes de Wouter Vrancken se retrouvent à une très satisfaisante 4e place avec cinq longueurs de retard sur le leader unioniste. Si le KaVé est assez friable défensivement (23 buts encaissés), il se montre très inspiré sur le plan offensif avec déjà 25 buts inscrits, ce qui fait de lui la 4e meilleure attaque de notre championnat.

En plus de Nikola Storm, un autre joueur vit un début de saison très intéressant. Sans faire de bruit, Hugo Cuypers s'érige comme le joueur le plus décisif de l'effectif malinois avec ses quatre buts et ses six passes décisives en treize rencontres. Mieux encore : sur ses sept dernières rencontres, Cuypers a inscrit quatre buts et offert cinq passes décisives. Des chiffres qui témoignent de l'excellente forme de l'attaquant. Le Liégeois, arrivé cet été en provenance de l'Olympiakos contre 1 million d'euros, s'est parfaitement fondu dans le onze malinois au point de devenir un des joueurs les plus décisifs de notre Pro League.

Une carrière lancée en... D2 grecque

Pourtant, personne ne s'attendait véritablement à voir le Liégeois s'imposer dans notre championnat. Formé en partie au Standard de Liège, Cuypers n'a jamais eu sa chance du côté de Sclessin. Après avoir joué sept petites minutes en Play-Offs 2 lors de la saison 2015-2016, l'attaquant est prêté la saison suivante chez le voisin sérésien où il claquera six buts dans l'ancienne D1 Amateurs. Pas suffisant pour convaincre les dirigeants liégeois qui ne le considéraient pas encore prêt pour le haut niveau.

Durant l'été 2017, Cuypers fait le choix étonnant de rejoindre Ergotelis, club de D2 grecque. Finalement, le choix s'avèrera payant puisqu'il inscrira 22 buts sur l'ensemble de la saison. Très vite, il tape dans l'oeil du géant grec l'Olympiakos qui le recrute avant de l'envoyer directement à Ajaccio en Ligue 2 où il terminera la saison (écourtée par la situation sanitaire) avec cinq buts et autant d'assists.

© photonews

A son retour, l'Olympiakos décide de le conserver mais le Belge ne parviendra jamais à s'imposer dans le club du Pirée. Cet été, le joueur de 24 ans décide faire son retour en Belgique avec le succès qu'on lui connaît actuellement. Assurément, Malines a réalisé une des toutes bonnes pioches de ce mercato estival. Nul doute que s'il continue sur sa lancée, Cuypers pourrait devenir un joueur désiré dans les mois à venir.