Un match déclic pour Seraing ? "Beaucoup d'efforts et plus de vice"

Ce dimanche, le RFC Seraing a tenu tête à La Gantoise (0-0) lors de la quatorzième journée de championnat et enregistre son premier partage de la saison.

Le RFC Seraing était dans le dur ces dernières semaines et affichait un triste bilan de 3 points sur 21. Le promu sérésien n'a pas peut-être pas renoué avec la victoire, mais il est parvenu à prendre un bon point face à une équipe du G5. "Prendre un point contre La Gantoise, c'est bien. C'est notre premier match nul de la saison aussi. Lors de précédentes rencontres, nous n'avons pas eu l'intelligence de parfois bien gérer le score. Vaut mieux prendre un point que de perdre et repartir bredouille", a confié Sambu Mansoni à l'issue de la rencontre.

Un match déclic pour les Métallos ? "Oui, je pense. Il a fallu attendre quatorze journées pour enregister notre premier partage. Nous avons fourni plus d'efforts et fait preuve de plus de vice. Nous avons gagné du temps aussi et des joueurs sont resté au sol. Un match vérité et de la maturité", a conclu le back droit de Seraing.