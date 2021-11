Saison terminée pour un ancien du RFC Seraing

Le latéral de 25 ans va devoir se battre pour revenir à 100% pour la prochaine saison.

Mauvaise nouvelle pour Matthieu Udol (25 ans, 12 matchs et 1 but en L1 cette saison). Remplacé 16 minutes après son entrée en jeu contre Marseille (0-0), dimanche en championnat, le défenseur du FC Metz souffre d'une "rupture des ligaments croisés" et sera absent "plusieurs mois", annoncent les Grenats dans un communiqué.

C'est un gros coup dur pour le club à la Croix de Lorraine et Frédéric Antonetti, qui perdent un joueur titularisé à 11 reprises depuis le début de la saison.