Sambi Lokonga l'assure: "Les jeunes Diables répondront sur le terrain"

Après la génération dorée, les jeunes Diables vont devoir reprendre le flambeau et Sambi Lokonga l'assure: ils sont prêts.

Si Sambi Lokonga était régulièrement appelé par Mathijssen chez les Espoirs. Depuis une petite année, il a été appelé par Roberto Martinez, est allé sur le banc, en tribunes et a joué en Estonie en septembre 2021. Il aurait aimé, lors de cette dernière année, jouer un peu plus avec les Diables. "Oui, c’est vrai, j’étais déçu de ne pas recevoir plus de temps de jeu. Comme tout compétiteur. M. Martinez ne m'a pas expliqué pourquoi, mais il m’a parlé des échéances à venir pour les Diables et m’a demandé de me focaliser là-dessus. Avec les deux matchs qui viennent, j’espère bien avoir l’occasion de lui prouver que j’ai ma place dans ce groupe. Moi, je crois que j’ai les qualités nécessaires pour faire partie du futur de notre équipe nationale. Ce n’est pas de la suffisance, et je sais que c’est plus facile à dire qu’à réaliser. Donc c’est sur le terrain que je veux me montrer".

Le milieu de terrain d'Arsenal sait que les jeunes qui arrivent vont devoir prendre la succession d'une génération qui a généré beaucoup d'attente ces dernières années, mais pas de quoi le faire paniquer.

"On le sait, les gens se posent des questions sur la relève après l’actuelle génération dorée. Mais ça ne doit pas nous faire peur. Au contraire, ce sera peut-être plus facile pour nous de constituer une bonne surprise. On répondra sur le terrain. Il y a du talent chez les jeunes belges. On doit avoir confiance en nous et aller à la guerre".