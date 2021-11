Inquiétude pour Ally Samatta, absent en Tanzanie ?

Ally Samatta est habituellement un titulaire indiscutable en sélection, mais pour la rencontre de ce dimanche face à Madagascar, pas trace de l'attaquant de l'Antwerp sur la feuille de match. Pas de blessure, a priori, mais bien ... un test positif au Covid-19, comme deux de ses équipiers.

Samatta devra donc se mettre en quarantaine à son retour et devrait manquer la prochaine rencontre de championnat de l'Antwerp, contre Saint-Trond.

Sources say Aishi Manula, Bakari Mwamnyeto and Mbwana Ally Samatta have tested positive for COVID-19 which rule them out Tanzania 🇹🇿 game against Madagascar 🇲🇬 in the @FIFAWorldCup qualifiers. #WCQ2022

Armed Madagascar army soldiers storm the Tanzania National team players'hotel located in AntananarivoThe soldiers claim that there are players in the Tanzania National Covid-19 transmission team The players who are reported to be infected with Covid-19 are Manula,Samatta,Mwamnyet pic.twitter.com/ZfjaQVAowR