Karim Belhocine revient à Anderlecht avec Courtrai, et a un souvenir en particulier

Dimanche, Karim Belhocine se rendra avec Courtrai au Lotto Park, un endroit qui lui procure beaucoup de souvenirs.

Karim Belhocine a débuté sa carrière d'entraîneur à Anderlecht en tant qu'assistant de Hein Vanhaezebrouck. Il a ensuite été T1 durant six rencontres lorsque Vanhaezebrouck a été limogé. Il a par après été remplacé par Fred Rutten.

Arrivé en janvier 2019, Fred Rutten a été limogé quatre mois plus tard, après une série de quatre défaites consécutives en Play-Off 1. Malgré cette association de courte durée, Karim Belhocine se souvient d'un Clasico qui avait bien tourné pour les Mauves.

"Je me souviens de ce match car après dix minutes, nous devions continuer avec dix après le carton rouge de Bornauw", a déclaré Belhocine. "Finalement, nous avions gagné ce match. Verschaeren a marqué, Carcela a égalisé et Santini a inscrit le but décisif.

"Mais bien sûr, j'ai aussi de merveilleux souvenirs des matchs que nous avons joués en Ligue des Champions. Lorsque vous visitez les stades du Bayern, du Celtic et du PSG, vous réalisez ce que signifie le football."