Oui, l'Union est en tête. Oui, l'Union impressionne, mais Felice Mazzù le sait: le plus dur reste à venir.

Felice Mazzù a assez d'expérience pour savoir que son équipe va être portée aux nues dans les prochains jours. Du coup, en conférence de presse, il a commencé à désamorcer une bombe qui n'a pas encore été lâchée.

"Qui peut nous arrêter? Tout le monde! On doit garder la tête sur les épaules, surtout après le match de ce samedi, et on doit surtout continuer à travailler dur. Tout le monde va nous attendre et si on commence à faire les malins, cela va nous retomber dessus. Il nous reste 6 matches jusqu'à la trêve et on doit tous les jouer comme aujourd'hui. Ensuite, nous verrons bien".

Les prochains adversaires de l'Union sont donc prévenus. Les 6 prochaines rencontres verront l'Union affronter OHL, STVV, Malines, Zulte Waregem, le Cercle et La Gantoise.