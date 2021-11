Lukas Nmecha s'éclate à Wolfsburg

Lukas Nmecha (22 ans) réalise un début de saison canon à Wolfsburg. Celui qui avait fait chavirer les supporters d'Anderlecht l'an dernier lors de son prêt (21 buts toutes compétitions confondues) ne semble pas avoir ralenti la cadence et ne s'arrête plus. La preuve en vidéo, avec cette frappe supersonique lors du match nul contre Bielefeld ce samedi (2-2).

