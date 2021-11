Seraing se donne de l'air : "Il y a eu un déclic"

Le RFC Seraing a enchaîné un deuxième succès de suite ce week-end après avoir pris la mesure de Saint-Trond (2-0) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Les Métallos se hissent à la 14ème place avec 19 points au compteur.

Seraing respire et affiche un joli bilan de 7 points sur neuf. "Pourquoi ce changement ? Nous avons travaillé plus et avons cru en nous. Beaucoup de personnes comptent sur nous aussi. Il y a eu un déclic depuis trois semaines", confie Morgan Poaty. "Avant les matchs tournaient dans un sens ou l'autre, nous n'étions jamais véritablement dominés. Tout se passe bien pour le moment et c'est bien pour nous. Cette victoire est très importante pour la suite et il faut que cela continue", souligne le back droit.

De gros matchs attendent le promu sérésien avec le match de Coupe face à Anderlecht ce mardi avant un déplacement au Club de Bruges et des retrouvailles avec les Mauves la semaine d'après. "Nous allons nous faire plaisir et tenter d'obtenir notre ticket pour le tour suivant en Coupe et essayer de faire des résultats et de prendre des points en championnat. Chez nous, les équipes adverses savent que ce n'est pas facile de jouer sur ce petit terrain. Nous sommes une équipe compacte qui possède une belle mentalité", a prévenu Poaty.