Van Holsbeeck, Leekens et Leko mentionnés et "récompensés" par Veljkovic

Plus de détails ont été révélés sur ce que Dejan Veljkovic a dit au procureur général. Au total, il a nommé quinze entraîneurs et directeurs qui ont reçu de l'argent ou des montres, dont Herman Van Holsbeeck, Georges Leekens et Ivan Leko.

Un ex-manager d'Anderlecht, Herman Van Holsbeeck et deux anciens entraîneurs du Club de Bruges, Georges Leekens et Ivan Leko sont mentionnés par le repenti. Mais Veljkovic a également cité les noms de quatre anciens directeurs techniques : Olivier Renard (ex-Standard), Patrick Turcq (ex-Courtrai), Dirk Degraen (ex-Genk) et Luc Devroe (lors de sa période à Ostende). Tous ont reçu de grosses sommes d’argent noir de la part de Veljkovic. Het Nieuwsblad parle d'une somme totale de 853.687 euros. 757.289 euros devaient encore être versés, mais l’arrestation de l'agent de joueurs en octobre 2018 a mis un terme aux paiements

Les 15 personnes mentionnées ne travaillent plus pour leur club. Thierry Steemans du KV Malines aurait reçu la plus grande part. Leekens, Leko, Turcq et Degraen nient toutes les accusations et Herman Van Holsbeeck a annoncé qu'il se défendra devant le tribunal. Devroe ne donne pas de commentaire et Renard, actuellement directeur sportif de l’Impact Montréal au Canada, n’a pas pu être joint par nos collègues.