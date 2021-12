Pochettino est sous pression: "Nous savons où nous sommes dans le processus"

La pression est énorme sur Mauricio Pochettino depuis quelques semaines. Il est clair que l'Argentin est contesté.

En conférence de presse ce lundi, avant de recevoir le Club de Bruges, il est revenu sur sa situation et il ne semble pas s'alarmer plus que cela, malgré le nom de Zidane qui est cité de plus en plus dans les travées du Parc des Princes.

"Je me sens bien, je suis tranquille", a déclaré Pochettino. "Je sens le soutien de mes joueurs et du club. Ils savent ce que l'on fait. Nous sommes dans un processus qui prend du temps. Nous devons bien évidemment créer un groupe sur le terrain mais aussi en dehors. Il y a de nouveaux joueurs, on doit apprendre à communiquer, créer des liens et je vois que nous sommes bien avancés dans ce processus".

Il sait aussi que cette pression va de pair avec son poste au PSG: "Je sais que le PSG est toujours dans la lumière, c'est comme cela. Seulement, ce n'est pas la pression qui fera avancer le processus. Malgré la pression et les tempêtes, nous n'allons pas changer notre façon de travailler. Il y aura des jours meilleurs et tout ceux qui aiment le club en profiteront".