Michel Louwagie satisfait d'un transfert estival : "C'est notre meilleure acquisition"

La Gantoise souffle le chaud et le froid cette saison. Ceci est en partie dû à un mercato estival difficile.

À Gand, ils sont bien conscients que les choses ne vont pas comme ils le souhaiteraient, mais le bilan est néanmoins positif. "Le rapport entre les investissements réalisés et le retour sur les investissements est très bon. Notre acquisition la plus chère, l'international kenyan Joseph Okumu, est très performant et le meilleur de tous les achats", a déclaré Michel Louwagie à Sport/Footmagazine à propos de son défenseur central acheté 3,5 millions d'euros.

A cause de la crise sanitaire, le club a perdu 20 millions d'euros de revenus, a calculé Louwagie. "Ensuite, chaque euro est important pour un club sans actionnaires et sans investisseur. Le président et moi sommes pour une gestion prudente."

Les Buffalos n'ont pas réussi à trouver un renfort solide en attaque. "Stratégiquement, notre priorité était de trouver un défenseur central fort. Avec Okumu, nous avons trouvé cela en Suède du côté d'Elfsborg. Dans notre recherche d'un attaquant, nous avons été, comme nous l'avons mentionné précédemment, financièrement ralentis par les conséquences de la pandémie. Nous avons également suivi notre entraîneur dans ses recommandations autant que possible."