Le Genoa s'enfonce encore plus face à la Sampdoria, Vanheusden joue 85 minutes

C'est la crise à la Genoa. Les hommes d'Andrei Shevchenko se sont encore inclinés ce soir face à la Sampdoria et s'enlisent dans le fond du classement. Zinho Vanheusden, titulaire en défense, n'a rien pu faire pour empêcher un nouveau naufrage des siens.

Une. C'est le nombre de victoires que comptablise le Genoa après 17 journées de Serie A. Une situation catastrophique pour le club Génois, qui n'arrive pas à redresser la barre malgré l'arrivée de l'ancienne gloire ukrainienne Andrei Chevchenko.

Ce soir, les coéquipiers de Zinho Vanheusden ont a nouveau concédé une défaite sur leur propre terrain, dans le derby de Gènes face à la Sampdoria (1-3). Menés très rapidement suite à un but de Manolo Gabbiadini dès la 7e minute, les Grifons n'ont pas réussi à remonter leur retard et ont même encaissé un deuxième but via l'ancien de Sassuolo Francesco Caputo (49e), avant que Gabbiadini ne réalise un doublé... alors que ce dernier était déjà sorti du terrain, le but ayant été d'abord refusé (67e). Mattia Destro, monté au jeu, réduira l'écart de manière tout à fait anecdotique. En parlant d'anecdote, ca faisait plus de 400 minutes que le Genoa n'avait plus marqué en Serie A...

Le Belge Zinho Vanheusden, qui disputait son 8e match de la saison en championnat, a été remplacé à la 85e. Côté Sampdoria, les connaisseurs se souviendront du defenseur Omar Colley qui avait débarqué à Genk en 2016 et qui était titulaire ce soir. Le Genoa est actuellement 19e au classement, à égalité avec Cagliari. La Sampdoria se donne quant à elle de l'air et pointe provisoirement à la 14e place.

439 - Destro's goal has interrupted a 439 minutes run without a single net for Genoa in the Serie A. Breathe.#GenoaSamp #SerieA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 10, 2021

Not bad scoring a goal after you've been subbed 😅



Nice moment for Manolo Gabbiadini being awarded the goal after coming off, this one's coming to a pub quiz near you! 📝 pic.twitter.com/DHSi1nj3TR — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 10, 2021