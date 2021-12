Un seul club belge passera l'hiver européen: le pire total depuis 2017-2018

Suite à l'intronisation de la Conference League, il suffisait de terminer troisième de son groupe d'Europa League pour passer l'hiver européen. Genk et l'Antwerp n'y sont cependant pas parvenus, et seule La Gantoise défendra les couleurs belges sur la scène européenne à partir de janvier.

Pour la première fois depuis la saison 2017-2018, la Belgique comptera moins de deux représentants au second tour des compétitions européennes. Une performance globale décevante qui pourrait bien coûter cher dans les années à venir. Lors des trois précédentes éditions, au minimum deux équipes belges étaient parvenues à rejoindre le stade des 1/16 de finale d'Europa League.

Dans un groupe de Ligue des Champions très relevé composé de Manchester City, du PSG et de Leipzig, le Club de Bruges n'a pas réussi à arracher une troisième place synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Les Blauw & Zwart y étaient parvenus lors des trois précédentes éditions. Lors de la saison 2017-2018, c'est le Sporting d'Anderlecht qui, à la différence de buts, avait été éliminé d'une poule composée du PSG, du Bayern et du Celtic. Il faut remonter à l'édition précédente, en 2016-2017, pour voir Bruges éliminé dès le mois de décembre. Les Brugeois avaient en effet terminé à la quatrième place de leur groupe pourtant abordable de Champions League, derrière Leicester, Porto et Copenhague. Pire encore, Bruges n'avait pas inscrit le moindre point lors de cette édition.

En Europa League, il suffisait donc d'une troisième place pour Genk et l'Antwerp afin de passer l'hiver européen et de se qualifier pour la phase finale de la nouvelle Conference League. Cela semblait pourtant réalisable sur le papier, mais nos deux formations sont éliminées avec le même bilan: 5/18. Lors de la triste édition 2017-2018, qui reste le pire pour la Belgique sur les cinq dernières années en terme de coefficient, seul Zulte-Waregem avait disputé la phase de poules. La Gantoise (face aux autrichiens du Reindhorf Altach) et Ostende (contre l'Olympique de Marseille) avaient en effet été éliminés dès le troisième tour préliminaire de la compétition. Malgré un honorable 7/18 face à la Lazio, Nice et Vitesse, l'Essevee n'était pas parvenu à passer l'hiver européen et avait terminé à la troisième place de son groupe, malgré une victoire à domicile 3-2 contre la Lazio Rome qui reste l'une des plus belles victoires de l'histoire du club.

En Conference League enfin, Anderlecht n'avait pas réussi à rejoindre la phase de groupes après son élimination dès les barrages face au Vitesse Arnhem. La Gantoise, quant à elle, a fait le travail et s'est facilement extirpée du groupe B, devant le Partizan Belgrade, Anorthosis et le Flora Tallinn. Les Buffalos sont donc qualifiés pour les huiitièmes de finale de la compétition et demeurent le seul club belge encore en course. Il faudra cependant que les Gantois réalisent un incroyable parcours afin de rattraper quelque peu les performances décevantes de nos représentants, et principalement ceux qui disputaient l'Europa League.

Ce bilan famélique place la Belgique à la treizième place du coefficient UEFA. Cela signifie que même en cas d'excellent parcours des Gantois en Conference League, la Belgique devrait perdre sa place directement qualificative pour les poules de la Ligue des Champions pour la saison 2023-2024. Une catastrophe à laquelle il faudra remédier dès la saison prochaine afin d'éviter que notre championnat ne s'enfonce encore un petit peu plus au niveau européen.