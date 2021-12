Les hommages de Kompany et De Bruyne à Sergio Agüero

Les hommages à Sergio Agüero se succèdent depuis que l'Argentin a annoncé qu'il raccorchait les crampons. Les deux Diables Rouges qui ont côtoyé l'ancien buteur de Manchester City ont, eux aussi, eu un mot pour leur ex-coéquipier.

"L'un des meilleurs buteurs de tous les temps. Je voulais te souhaiter le meilleur pour le futur, légende", insiste Kevin De Bruyne. "Un attaquant extraordinaire s'est retiré du jeu, mais aussi un grand coéquipier, un ami et une personnalité unique. Merci et respect à un authentique phénomène de Manchester City. Je ne te souhaite que le meilleur, légende", témoigne pour sa part Vincent Kompany.

