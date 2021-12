Olsson monte en puissance : "Si l'équipe joue mieux, je joue mieux"

C'est l'une des bonnes surprises du moment à Anderlecht : Kristoffer Olsson est plus incisif que lors de ses débuts.

Décisif à Seraing, plutôt bon ce mardi : quelque chose s'est décidément passé chez Kristoffer Olsson ces dernières semaines. Le milieu suédois n'est pas encore forcément impressionnant, mais on est loin du joueur transparent des débuts. "Gagner construit de la confiance collectivement mais aussi individuellement", se réjouissait-il après la victoire contre Saint-Trond ce mardi. "Nous sommes sur une belle série et ça fait du bien. La confiance est haute dans ce groupe, aussi grâce à ces deux clean-sheets d'affilée : avant, on se créait beaucoup d'occasions, maintenant on encaisse peu".

Je devais apprendre à connaître mes équipiers

Pour Olsson, ce trend positif influe sur ses prestations, et pas l'inverse : "La forme d'un joueur suit celle de l'équipe aussi. Si l'équipe joue bien, tu presteras mieux en tant qu'individu. Si elle joue mal, je serai moins bon aussi", souligne l'ancien de Krasnodar. Une façon de dire, et on s'en doutait, que ce n'est pas à lui de porter l'équipe mais plutôt d'en assurer l'équilibre.

Mais pour autant, Kristoffer Olsson met également un peu plus le nez à la fenêtre récemment, avec plus ou moins de succès. "Peut-être que je suis plus souvent près du rectangle adverse, oui. Je veux montrer mes qualités et ce n'est pas juste de contrôler le jeu", affirme-t-il. "Je veux créer devant. Pour ça, il fallait apprendre à connaître mes équipiers, et c'est de plus en plus le cas".