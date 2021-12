Ostende continue à plonger vers les profondeurs du classement : "La base du football n'était pas présente"

Ostende s'est incliné à domicile contre Courtrai (0-2) lors de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League ce mardi soir. Les Côtiers occupent la 14ème avec 20 points au compteur, soit deux unités de plus que Zulte Waregem, barragiste.

Ostende n'y arrive plus et continue à plonger vers les profondeurs du classement. Les Côtiers affichent un piêtre bilan de 3 points sur 21. "Les principes étaient déjà faux aujourd'hui. Nous devons apporter une réponse physique sur le terrain et aujourd'hui nous avons perdu près de 80 % des duels pour la deuxième balle", a confié Alexander Blessin à l'issue de la rencontre. "Vous pouvez toujours perdre des matchs, mais si la mentalité n'est pas là pour défendre le but ensemble, alors nous avons un gros problème. Il s'agit de la base du football et elle n'était pas présente. Courtrai était plus fort dans tous les domaines ce soir. Nous pouvions jouer pendant 24 heures sans marquer de but. Courtrai a montré ce soir comment joueur en équipe", a souligné le coach d'Ostende.

Même son de cloche du côté des joueurs. "Nous avons perdu ce match car nous étions trop faibles dans les duels. Le match aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, mais lorsque vous concédez deux buts faciles, il est difficile de gagner", a expliqué Robbie D'Haese. "Nous avons eu des occasions en seconde période, mon tir a touché le poteau, Ndicka a également eu une grosse occasion. C'est un peu un revers pour nous maintenant. Le coach nous a remis à notre place après une telle performance, c'est normal. Il a dit que nous devons maintenant nous concentrer sur samedi, car le match contre le Beerschot est très important", a conclu le Côtier.