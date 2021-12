On n'arrête plus l'Atlético Mineiro !

Après avoir remporté le championnat, l'Atlético Mineiro vient de s'adjuger la Coupe du Brésil. Opposés à l'Athletico Paranaense, Hulk, Diego Costa et leurs coéquipiers ont accentué le large avantage conquis à domicile lors du match aller (victoire 4-0) en s’imposant 2-1 la nuit dernière. Le club de Belo Horizonte soulève ainsi sa seconde Coupe du Brésil après celle de 2014.

Une saison faste pour l'équipe drivée par Cuca, puisqu'elle aura réussi le triplé Championnat-Coupe-Championnat de l'État du Minas Gerais.



🏆 BICA BI-CAM-PE-ÃO! O @Atletico me conquistou pela segunda vez na história ao superar o Furacão, com placar agregado de 6️⃣ a 1️⃣ na #FinalCopaDoBrasil.



⚽️ Keno e Hulk balançaram as redes e sacramentaram a conquista do título do Galo!



📸: Staff Images