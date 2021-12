Immense déception dans le camp de Malines : "Que dire de plus ?"

Le Kavé s'est écroulé en fin de match contre Zulte Waregem, laissant filer les trois points dans les arrêts de jeu.

Malines menait 2-1 avant de concéder deux buts dans les arrêts de jeu, laissant Zulte Waregem repartir avec trois points.

Une fin de rencontre spectaculaire, qui pourrait bien peser sur le moral malinois : "Qu'est-ce que je peux dire de plus à ce sujet ? Nous n'avons pas joué notre meilleur match, mais vu les circonstances, nous n'avons pas affiché les mêmes qualités que ces dernières semaines", a déclaré Wouter Vrancken dans son analyse après la défaite.

"Nous avons été très heureux de reprendre l'avantage en seconde période mais on ne peut pas laisser filer une victoire de la sorte dans le temps additionnel, quelles que soient les décisions qui ont été prises. Le troisième but par exemple, c'était juste un duel", poursuit le mentor malinois.

"La pelouse ne permettait pas non plus de pratiquer un beau football, mais ce sont les circonstances. Nous devons juste faire encore mieux sur ces phases en fin de match. Je ne parlerais pas de peu de concentration. C'était plutôt de la sur-concentration. Mais c'est une énorme déception de perdre comme cela, quand on mène au score à la 90eminute du match."