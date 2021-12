Les arbitres des quarts de finale de Croky Cup sont connus

La RBFA a dévoilé les arbitres qui seront au sifflets pour les rencontres de quarts de finale. Lothar D'Hondt dirigera la rencontre Malines-Eupen alors que Jonathan Lardot sera au sifflet de la belle opposition entre Gand et le Standard.

Jeudi, le programme se poursuivra avec un Club de Bruges-OHL dirigé par Bram Van Driessche. Erik Lambrechts sera quant à lui l'arbitre du duel entre Anderlecht et OHL.

Find out the appointments for this week's #CrokyCup 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/VcCnTXc3t5