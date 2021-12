Kanté rechute, Tuchel s'en prend à la Premier League

Le milieu de terrain français n'a pas su terminer la rencontre et son entraîneur, Thomas Tuchel, n'a pas mâché ses mots.

Coup dur pour Chelsea. Titularisé contre Aston Villa (1-3), ce dimanche en Premier League, N'Golo Kanté (30 ans, 15 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a rechuté de sa blessure au genou. Une bien mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel, qui voulait initialement laisser son milieu de terrain au repos. A l'issue de la partie, le manager allemand a d'ailleurs poussé un énorme coup de gueule pour se plaindre du rythme effréné imposé aux joueurs en Angleterre.

"Nous avons laissé Callum Hudson-Odoi jouer 90 minutes parce qu’on avait besoin de remplacer d’autres joueurs. Qui décide de ça ? Peut-être que nous faisons une grave erreur en faisant jouer nos joueurs qui reviennent du Covid. Ils nous font jouer et on joue. Il n’y a pas assez de changements pour nous. Les cinq changements ont été inventés à cause du Covid. Toute l’Europe a cinq changements. Toute l’Europe a une trêve hivernale mais nous continuons de jouer et faisons reposer ça sur les épaules des joueurs", a pesté le technicien londonien.

"Ils nous font jouer tout le temps même quand on a le Covid. Nous avons de nouveaux blessés et ça ne va pas s’arrêter. Ça ne peut pas. Des gens dans des bureaux prennent ces décisions. C’est comme ça. Ce n’est pas juste aujourd’hui. Lukaku a fait une très bonne performance. Mais il n’est pas prêt pour ça, même s’il le veut. On a tous été au lit pendant 10 jours avec une grippe. Moi, je ne jouais pas un match à Villa Park deux jours plus tard. On ne sait pas ce qu’il se passe après ça. Personne ne sait", a rajouté Tuchel.