L'Union Saint-Gilloise au top grâce à quelques transferts très réussis - et malgré quelques échecs

La trêve hivernale arrive, et avec elle le mercato de janvier. Mais avant, il est temps de faire le bilan, à mi-chemin, du mercato de chaque club. Commençons par le leader, l'Union ... qui n'a pas réussi un sans-faute l'été dernier, c'est dire!

Pour sa montée en D1A, l'Union Saint-Gilloise a surtout réussi un très joli coup : conserver ses cadres, que ce soit le duo Undav-Vanzeir devant, le métronome Casper Nielsen au milieu ou la quasi-ntégralité du secteur défensif. A posteriori, on peut se dire que certains clubs belges ont manqué de flair, même si l'idée de découvrir l'élite avec le groupe de Mazzù a probablement convaincu la plupart des joueurs de rester sans trop de problème.

Niveau arrivées, l'USG a tenté le mix classique d'expérience et de joueurs à relancer, mais aussi quelques pioches assez impressionnantes pour un promu. Avec du (très) bon et du moins bon ...

Lucas Pirard, la doublure sûre

On le sait, Anthony Moris est intouchable à l'Union Saint-Gilloise. Il fallait donc trouver un gardien n°2 qui accepterait son rôle, et Lucas Pirard remplissait le cahier des charges. Avec un match à la clef tout de même, face à Charleroi et avec le zéro au bout, l'air de rien.

Bart Nieuwkoop, transfert quatre étoiles

Que fait un ancien cadre du Feyenoord, champion des Pays-Bas en 2017 et qui compte une douzaine de matchs européens, chez un promu belge ? Bart Nieuwkoop est clairement l'un des transferts les plus réussis du mercato belge tous clubs confondus. D'abord doublure de François, il a rapidement trouvé ses marques, dès fin août, et s'est imposé comme l'un des meilleurs backs droits de D1A. Le tout ... gratuitement. Un 10/10.

Matthew Sorinola est là pour l'avenir

Arrivé lui aussi gratuitement, Matthew Sorinola n'a que 20 ans et n'a pas encore réellement pu lutter avec des garçons comme Lapoussin ou Mitoma au poste de flanc gauche. Il engrange du temps de jeu, avec déjà 12 apparitions en championnat, et aura peut-être un rôle à jouer en seconde partie de saison.

Lorenzo Paolucci ressemble à un pari raté

On était curieux de voir ce que cela donnerait, mais Lorenzo Paolucci (25 ans) n'a pas reçu la moindre, ou presque, occasion de briller. Milieu de terrain qu'on imaginait élégant et style "regista", Paolucci n'a pu jouer qu'en Coupe, et une petite minute en championnat. Felice Mazzù compte-t-il sur lui ? L'Italien n'apparaît même quasi-jamais sur le banc. Un départ cet hiver n'est clairement pas à exclure.

Damien Marcq, un apport d'expérience utile

Les retrouvailles entre Felice Mazzù et Damien Marcq étaient un joli coup, dont on imaginait bien qu'elles n'offriraient pas 100% de temps de jeu au vétéran de 33 ans mais ont offert un sacré surplus d'expérience à un groupe qui en est très peu pourvu. Un lieutenant fidèle capable d'accepter un rôle de doublure quand il le faut (en début de saison et depuis quelques semaines), mais aussi d'enchaîner les titularisations. Sans forcément être impeccable dans le jeu, mais encore une fois, Marcq était une occasion gratuite ...

Lazare Amani traverse la saison sans relief

Prêté par le Sporting Charleroi, on ne peut pas dire que Lazare Amani ait saisi l'opportunité à pleines mains et se soit imposé à l'USG. Le poste de milieu de terrain est le plus concurrentiel, et alors qu'il obtenait enfin sa chance dans le onze de base face à Seraing, l'Ivoirien s'est complètement planté et continue à le payer depuis. Il lui reste une demi-saison pour ne pas retourner au Mambourg et à la case départ ...

Kaoru Mitoma, LA pépite

Brighton & Hove Albion s'est peu impliqué dans le mercato de l'Union Saint-Gilloise, mais quand le club anglais l'a fait, il l'a bien fait : Kaoru Mitoma a mis le temps avant de s'imposer, choc culturel oblige, mais est déjà l'une des sensations du championnat. On ne doit clairement pas s'attendre à voir le Japonais rester au-delà de cette saison en D1A et on ne le lui souhaite pas tant Mitoma n'a clairement rien à faire chez nous. Avec déjà 5 buts et 3 assists dont cette fantastique montée au jeu contre Seraing, il est l'une des armes principales de Felice Mazzù, et ce alors qu'il n'a commencé qu'en octobre à être titularisé. Si l'USG veut faire quelque chose de grand cette saison, Mitoma aura un sacré rôle à jouer ...

Felipe Avenatti n'a rien retrouvé de ses qualités

Heureusement pour l'Union, rien n'est arrivé au duo Vanzeir-Undav devant. Car s'il avait fallu à un moment ou l'autre compter sur Felipe Avenatti pour alimenter le marquoir, l'USG ne serait certainement pas en tête. Quatorze petites montées au jeu en championnat et l'Uruguayen n'a pas marqué les esprits une seule fois ni apporté quoi que ce soit. Un échec total. Heureusement gratuit ...