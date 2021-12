Wesley Sonck se rappelle des débuts de Lukaku : "On ne me voyait pas derrière lui !"

On l'oublierait presque, mais Wesley Sonck et Romelu Lukaku se sont brièvement côtoyés en sélection nationale. L'ancien attaquant, aujourd'hui consultant, s'en rappelle bien.

Romelu Lukaku et Wesley Sonck se sont croisés en sélection il y a plus de dix ans, pour une sorte de passage de flambeau lors duquel les deux hommes ont été ensemble sur le terrain pour la seule fois de leur carrière : c'était le 3 mars 2010, contre la Croatie (défaite 0-1) ; Lukaku avait débuté le match et a disputé 77 minutes, Sonck est entré à la mi-temps. "Sa progression depuis est incroyable. Il a débuté en 2010 en sélection, quand je terminais. Si je me tenais derrière lui, on ne me voyait pas", rigole Sonck.

Même si jeune, Lukaku montrait déjà les qualités de l'attaquant prolifique qu'il deviendra. "Il était rapide, très fort physiquement, à l'aise techniquement. Romelu, c'est le joueur moderne par excellence". Et Wesley Sonck sait de quoi il parle, lui qui a évolué - cette fois pendant plusieurs années - avec une légende : Zlatan Ibrahimovic. "Lui, dès le premier entraînement ensemble, j'ai su que c'était la classe mondiale. Il faisait 1m96 mais jouait comme un mec d'1m75. Sa technique, sa vitesse, ses mouvements, pour un gars aussi grand, c'était fantastique à voir", reconnaît Sonck.

"Nous étions potes. Et Ibrahimovic, c'est en effet l'un des équipiers les plus forts que j'ai pu connaître dans ma carrière. Mais dans le même panier, je mets Maxwell (Ajax) et Eden Hazard en sélection", conclut-il. "L'Ajax reste une grande équipe. Quand on voit ce que le club a encore réussi à faire il y a quelques années en battant le Real Madrid, la Juventus ... Cela reste un grand club européen".