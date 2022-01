Officiel : Nathan Patterson file à Everton

Nouveau renfort pour les Toffees après le back gauche ukrainien Vitaliy Mykolenko (22 ans).

Everton a mis la main à la poche pour s'offrir Nathan Patterson qui arrive en provenance des Rangers. Le back droit écossais a coûté 20 millions d'euros aux Toffees. Champion d'Écosse en titre avec les Gers et international (6 capes, 1 but), le joueur âgé de 20 ans n'a cessé d'impressionner.

"Nathan Patterson a signé pour Everton en provenance des Rangers pour un montant non divulgué, le talentueux arrière droit acceptant un contrat de cinq ans et demi jusqu'à fin juin 2027. L'international écossais de 20 ans, l'un des jeunes défenseurs les mieux notés d'Europe, devient la deuxième signature du Club du mercato hivernal après l'arrivée de l'arrière gauche ukrainien Vitalii Mykolenko le jour du Nouvel An", peut-on lire dans le communiqué d'Everton.