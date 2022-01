En 2022, Genk devra bien mieux faire

Eliminés de l'Europa League et de la Croky Cup, les Limbourgeois, neuvièmes, doivent désormais remonter la pente en championnat.

A la fin du mercato estival, beaucoup citaient le noyau de Genk comme l'un des plus fournis du pays. Grâce aux ventes de Pierre Dwomoh (Antwerp), Mats Möller Daehli (Nürnberg), Jere Uronen (Brest), Casper De Norre (OHL) et Zinho Gano (Zulte Waregem), les vice-champions de Belgique ont pu enregistrer les arrivées d'Iké Ugbo, Mike Trésor Ndayishimiye, Mujaid Sadick, Carel Eiting et de Simen Jukleröd (gratuit). Une série de transferts intéressants, laissant présager une nouvelle belle bagarre pour le titre.

Un début de saison en demi-teinte

Genk montre des difficultés dès les toutes premières joutes de la saison. Un partage arraché dans les derniers instants au Standard pour débuter le championnat avant une défaite spectaculaire face à Ostende (3-4) et une élimination face au Shaktar en tour préliminaire de Ligue des Champions. Les Limbourgois se ressaisissent ensuite et enregistrent un 12/18 avec des victoires contre Anderlecht, contre Saint-Trond dans le derby et face au Rapid Vienne lors de la première journée d'Europa League, la seule victoire de Genk dans cette campagne européenne.

La débâcle contre Zagreb, l'élément déclencheur de la crise

Le 30 septembre, Genk est sèchement battu sur sa pelouse par le Dinamo Zagreb (0-3) lors de la deuxième journée de la phase de groupes d'Europa League. En fin de rencontre, des visages Limbourgeois dépités en quittant la pelouse que l'on reverra souvent dans les semaines suivantes. Quelques jours plus tard, Genk concède deux buts face à Eupen dans les cinq dernières minutes et voit dix Pandas arracher les trois points. Genk plonge dans la crise et n'enregistre que deux victoires dans le courant du mois d'octobre, à Saint-Eloois en Coupe de Belgique et à Zulte Waregem.

Le mois de novembre est encore plus chaotique pour les Limbourgeois qui ne remportent pas la moindre rencontre. Vandevoort, qui manque probablement d'une doublure et qui n'est pas aidé par une défense qui ressemble parfois à un gruyère, commet des erreurs de jeunesse, et les joueurs de champ semblent apathiques, démotivés, et ne marchent plus dans le même sens que John Van Den Brom. Bongonda, Heynen et Munoz ne prestent pas au même niveau que la saison précédente, et les seuls Ito et Onuachu se retroussent les manches pour sortir de cette spirale négative. En Europa League, les mauvaises performances se succèdent également, et Genk termine bon dernier de son groupe avec cinq unités.

Après une élimination difficile à encaisser face à Bruges en Coupe de Belgique et un partage à Malines où Genk, pour la troisième fois de la saison, perd des points en supériorité numérique, John Van Den Brom est limogé de son poste de T1.

© photonews

Bernd Storck pour sauver les objectifs?

Après deux défaites inaugurales excusables par la découverte de son noyau, Bernd Storck vient de signer un 7/9 encourageant, en s'imposant face à Charleroi et en déroulant à Ostende lors de la dernière rencontre de 2021. Un stage d'hiver arrivé à point nommé pour l'entraineur allemand, qui pourra continuer d'instaurer sa discipline à son groupe. Deux victoires face au Beerschot et Malines pourraient potentiellement rapprocher Genk d'un top 4 qui semble cependant difficile à accrocher.

Un mercato estival pas si raté malgré les mauvais résultats?

Certes, Genk n'a pas été au niveau attendu durant la première partie de saison, mais on ne peut pas dire que les joueurs arrivés au mercato en sont les principaux responsables. Ugbo et Mike Trésor ont directement montré qu'ils étaient de véritables transferts pour l'équipe, même si on a l'impression qu'ils n'ont pas encore montré 100% de leur potentiel. Victime d'une grosse blessure, Simen Juklerod n'a disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues lors du premier tour. Arrivé gratuit, le défenseur norvégien pourrait profiter de 2022 pour revenir à son meilleur niveau. Seule véritable déception de ce mercato, Mujaid Sadick qui, comme le reste du secteur défensif de Genk, a souvent pris l'eau en ce début de saison.

Ce sont bien les joueurs qui ont porté Genk si près du titre la saison dernière qui déçoivent cette année, à commencer par Bongonda, Heynen et Munoz.

Un mercato hivernal calme pour les Limbourgeois?

Les récentes prestations sous Bernd Storck ont démontré que le noyau de Genk était compétitif, et qu'il n'y avait pas grand-chose à changer. Cependant, l'arrivée d'un défenseur central d'expérience semble obligatoire si le club veut croire en l'exploit de se qualifier pour les PO1. En second lieu, l'arrivée d'un numéro 10 créatif pourrait donner une arme supplémentaire à Bernd Storck, qui pourrait alors plus facilement faire tourner les joueurs qui ne répondent pas aux attentes.