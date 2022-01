Ces Belges qui devront rebondir en 2022

En 2021, certains Belges étaient au sommet, d'autres ont connu un coup de mou : pour ceux-ci, 2022 doit être l'année d'un retour en forme.

Adnan Januzaj (26 ans, Real Sociedad)

L'année 2021 aura été mi-figue mi-raisin pour l'un de nos joueurs les plus talentueux : pas toujours dans le onze de base la saison dernière (avec un bilan de 2 buts et 3 assists à partir de janvier), il s'est progressivement ressaisi cette saison mais a dû attendre novembre pour inscrire son premier but. Malgré cela, Adnan Januzaj reste le second joueur de Liga subissant le plus de fautes à la minute. Les qualités sont toujours là et le Diable entame 2022 dans la peau d'un titulaire décisif (but face à Alavès dès le 2 janvier).

© photonews

En sélection également, 2021 aura été une année frustrante pour Januzaj : habitué à décrocher sa place en dernière minute pour les grandes compétitions (il avait fait le coup lors des deux Coupes du Monde), l'élégant gaucher n'a pas disputé l'Euro 2020, pas plus que la Ligue des Nations. Peut-il, pour la troisième fois d'affilée, se faufiler dans le groupe qui ira à la Coupe du Monde cette année ? Même s'il y parvient, encore faudra-t-il commencer à offrir l'un ou l'autre match référence en Diable. C'est peut-être le bon moment pour y parvenir : à 26 ans, Januzaj peut profiter de la fin de la "génération dorée" pour prendre le relais.

Anouar Aït El-Hadj (19 ans, RSC Anderlecht)

Anouar Aït El-Hadj avait pourtant commencé 2021 de la plus belle des manières : en tant que titulaire indiscutable et nouvelle pépite du RSCA, décisif dans la course acharnée au top 4 et lors de cette remontée incroyables des Mauves pour finalement disputer les Playoffs. Là aussi, Aït El-Hadj serait titulaire, et on se disait que 2021-2022 serait "sa" saison. Malheureusement, cela n'est pour le moment pas le cas.

© photonews

Victime du nouveau système mis en place par un Vincent Kompany plus pragmatique, mais aussi victime de ses propres performances en demi-teinte, le jeune médian de 19 ans ronge son frein depuis plusieurs mois, ne montant même plus au jeu pendant de longues semaines en fin d'année. Il lui faudra rebondir cette année et Anouar Aït El-Hadj a les qualités pour.

Youri Tielemans (24 ans, Leicester City)

On voit déjà les yeux se lever au ciel. Oui, Youri Tielemans est un titulaire indiscutable à Leicester City et l'auteur d'une excellente saison avec déjà 5 buts et 2 assists ; blessé en toute fin d'année, il est revenu avec un doublé. En 2022, Tielemans n'a rien à prouver : tout ce qu'on attend de lui, c'est un éventuel transfert au top absolu pour passer l'ultime palier.

Si Youri fait partie de cette sélection, c'est uniquement parce qu'aux yeux des supporters belges, il a perdu beaucoup de crédibilité dans ce rôle de futur patron du milieu de terrain qui lui est réservé chez les Diables Rouges. C'est indéniable : en sélection, Tielemans a été très moyen en 2021, voire même catastrophique en Ligue des Nations. En mars, il sera l'un des leaders du camp où Roberto Martinez n'emmènera que des joueurs comptant moins de 50 sélections - avec ses 47 caps, il peut même viser un rôle de capitaine. Au Qatar, il voudra rappeler que l'avenir des Diables passe par lui.

On oublierait presque d'écrire le nom de Chelsea en renseignant le club propriétaire de Michy Batshuayi. Que de temps perdu par l'artilleur n°2 des Diables, doublure attitrée de Romelu Lukaku ... pour l'instant. Ce statut, il ne le doit qu'à la méforme de ses concurrents, qui mériteraient eux aussi une place dans cet article, pas à ses propres performances en club.

© photonews

La saison 2020-2021 s'était terminée dans la douleur pour Batshuayi à Crystal Palace : mis sur le banc, il y restera ensuite pendant une large partie de l'Euro, se contentant d'un petit quart d'heure lors du troisième match de poules. Son prêt au Besiktas commençait bien, avant que la galère le rattrape ; en 2022, Michy doit se relancer et peut-être enfin quitter pour de bon ces Blues pour lesquels il commence à faire office de jokari plutôt que de joker. Même en sélection, son année 2021 aura été une annus horribilis, avec un seul but inscrit lors de la goleada face à la Biélorussie. Il faudra faire mieux.

Eden Hazard (31 ans, Real Madrid)

Qui aurait cru un soir de juillet 2018 à Kazan, quand le Diable réalisait peut-être la plus grande performance de sa carrière face au Brésil, que l'année de sa prochaine Coupe du Monde serait vue comme, peut-être, "l'année ou jamais" pour Eden Hazard ? Inutile de revenir sur ce qui a mené à ce désastre, les faits sont là : les deux années passées par le capitaine des Diables Rouges au Real Madrid ont été deux années perdues, cauchemardesques.

Revoir ne serait-ce qu'une fois en 2022 l'Eden de 2018 serait déjà suffisant pour pouvoir enfin se départir de cette terrible impression d'avoir perdu bien trop tôt le joueur le plus talentueux de l'histoire du football belge. Sera-ce au Real que Hazard rebondira ? Carlo Ancelotti envoie des signaux paradoxaux, l'ayant titularisé à plusieurs reprises et s'en disant très content, pour ensuite le remettre sur le banc du jour au lendemain ce samedi contre Valence. Notre discours récent était clair : "Eden, tire-toi de là" (lire ici). On n'espère rien d'autre que s'être trompé. Et peut-être qu'un soir tiède d'hiver au Qatar, Eden Hazard dansera à nouveau sur les sables. Oui, c'est l'année ou jamais ...