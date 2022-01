OFFICIEL : Shinji Kagawa est un Canari !

Saint-Trond vient d'officialiser ce qui sera sans doute le transfert le plus glamour de ce mercato hivernal.

"Salut, supporters du STVV. Je suis Shinji Kagawa et j'ai hâte de jouer pour vous. Je viens ici avec une ferme détermination et veux amener mon expérience et mes qualités pour aider le club à atteindre ses objectifs" : voilà comment le double champion d'Allemagne et champion d'Angleterre, ancien du Borussia Dortmund et de Manchester United, se présente à notre D1A. Shinji Kagawa (32 ans) est officiellement un Canari : après un passage loupé au PAOK Salonique, le Japonais a préféré rester en Europe plutôt que de rejoindre la MLS ou rentrer au pays.

Convaincu par la direction japonaise du Stayen, il rejoint le large contingent de ses compatriotes en Jupiler Pro League et en sera sans aucun doute le plus célèbre représentant. Avec ses 97 caps (31 buts) en sélection et son expérience au plus haut niveau, Kagawa va devoir retrouver son niveau de jeu pour répondre aux attentes ; en termes de glamour et de coup de pub, son arrivée est cependant un bel événement.