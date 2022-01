Le KV Malines pourrait demander le report de son prochain match également !

Malines a déclaré forfait pour son match à OHL, refusant de jouer alors que son noyau était frappé par le Covid et que deux de ses gardiens étaient indisponibles. Une situation qui ne sera pas réglée pour ce mercredi.

Le KV Malines doit recevoir le Racing Genk ce mercredi, une rencontre qui a déjà été placée à cette date en raison du nombre d'internationaux absents fin janvier du côté de Genk (CAN + matchs internationaux en Asie et Amérique du Sud). Mais le Malinwa, qui a déjà refusé de jouer samedi à Den Dreef, ne sera pas encore remis de l'épidémie de Covid-19 qui frappe le club ; Het Laatste Nieuws annonce ce lundi que Malines discute ainsi avec Genk d'un report de cette rencontre également.

Deux portiers du KV Malines, Gaëtan Coucke et Maxime Wenssens, seront en effet probablement toujours positifs au coronavirus. Il ne reste que Yannick Thoelen, n°2, et la Pro League estime que Wenssens fait partie du noyau U21 et pas A - ce qui empêche une demande de report. Ce lundi, cependant, la Pro League pourrait réviser cette règle et permettre aux clubs de demander un report si deux de leurs gardiens, quel que soit leur statut, testent positif. Malines pourrait alors demander le report du match contre Genk.