Ousmane Dembélé sort du silence : "Depuis 4 ans, on parle à ma place"

Le Français a tenu à prendre la parole après la sortie de Mateu Alemany, directeur du football du club blaugrana, plus tôt dans la matinée.

Le feuilleton Ousmane Dembélé perdure depuis des semaines. L'ailier guache, en fin de contrat en juin prochain au Barça, va-t-il prolonger ou non ? Ce matin, Mateu Alemany a surpris tout le monde concernant en faisant savoir que si le Français refuse toujours de prolonger et ne part pas, il ne jouera plus pour le FC Barcelone. De quoi mettre pratiquement fin à un feuilleton qui commence à en agacer plus d'un à Barcelone.

Le joueur est sorti du silence via une publication postée sur les réseaux sociaux. Il explique notamment se concentrer uniquement sur le football, et en avoir ras le bol que l'on juge sa situation.

"Bonjour à tous, Depuis 4 ans, je n'ai fait que lire des choses dites à mon sujet sans prendre la peine de me justifier. Depuis 4 ans, la calomnie est fréquente. Depuis 4 ans, on parle à ma place, on ment honteusement avec pour seul but, l'intention de me nuire. Depuis 4 ans, j'ai fait le choix de ne jamais répondre, de ne jamais me justifier. Était-ce une erreur? Assurément. À compter d'aujourd'hui, cela est terminé. À compter d'aujourd'hui, je vais répondre avec sincérité et sans céder à quelconque chantage. J'ai 24 ans et comme tout homme, j'ai des défauts, des imperfections. J'ai connu des moments complexes, des blessures, j'ai été touché par la COVID. Sans le moindre entraînement, le coach a fait appel à moi et j'ai toujours répondu présent... sans sourciller. Répondre présent tout bonnement comme je l'ai toujours fait car c'est ma PASSION. Pleinement, je mesure la chance de faire le plus beau métier au monde. Par ailleurs, mon message est limpide. J'interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. J'interdis à quiconque de me prêter des intentions que je n'ai jamais eues. J'interdis à quiconque de parler à ma place, à la place de mon agent en qui j'ai une totale confiance. Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club, de mon coach. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l'ensemble des supporters... et ce n'est pas maintenant que cela s'arrêtera. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour habitude de céder aux chantages. Certainement que l'amour n'est qu'une variante du chantage. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s'en occuper, c'est son terrain. Mon terrain, c'est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters. Par dessus-tout, concentrons-nous sur l'essentiel: La GAGNE. Prenez soin de vous et de vos proches."