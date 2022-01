Vermaelen, une grande carrière qui aurait pu être énorme sans les blessures

Le désormais ancien défenseur des Diables Rouges et futur adjoint de Martinez aura eu une carrière bien remplie.

Thomas Vermaelen arrête donc sa carrière de joueur. Sans pour autant revenir sur son futur et son éventuel poste d’adjoint de Roberto Martinez, sa carrière aura été faite de hauts et de bas…et de blessures.

Après avoir débuté sa formation en Belgique, au Beerschot (enfin, au GBA), il prend la direction de l’Ajax pour passer un cap. Des équipes de jeunes vers les espoirs, puis vers l'équipe première, il joue sa première rencontre lors de la saison 2003-2004, le 15/02/2004. Ce sera sa seule rencontre cette saison-là, qui verra l’Ajax être champion national. Ce sera son seul titre de champion avec les Ajacides.

Dans la foulée, il est prêté au RKC, où il joue une demi-saison : l’apprentissage est compliqué pour lui, y compris lors de son retour à Amsterdam la saison suivante. Après un début d’exercice difficile, entre le banc et la tribune, il s’impose enfin et termine la saison en tant que titulaire. Il remporte la coupe des Pays-Bas pour la première fois, sous la houlette de Blind, tout comme la saison suivante avec Van Gaal. Si on y ajoute deux trophées Johan Cruyff, c’est tout ce qu’il remporte avec les Ajacides.

En 2009, il rejoint la Premier League et Arsenal. 150 rencontres, 10 buts, un brassard de capitaine et une FA Cup: il fait grossir son palmarès, mais les premiers ennuis commencent avec les blessures: il manque 88 rencontres entre 2009 et 2014 pour des blessures musculaires diverses. Il est cependant resté une légende chez les Gunners, où il a toujours été apprécié par les supporters.

En 2014, il quitte Londres pour le grand FC Barcelone. Chez les Catalans, il va faire gonfler son palmarès : 1 Ligue des Champions, 4 titres de champion, 3 Coupes du Roi, un titre de champion du monde des clubs : Il aura au total joué 53 rencontres avec les Culés, en deux parties puisque lors de la saison 2017-2018 il est prêté à la Roma. Mais il est une nouvelle fois frappé par les blessures: 111 rencontres manquées en 3 saisons au Barça.

© photonews

Sa fin de carrière ? Elle se passe au Japon, et là aussi il truste des prix : il y gagne la Coupe et la Supercoupe en 2019.

On peut ajouter à cela ses 85 sélections avec les Diables Rouges : la première le 1er mars 2006 au Luxembourg, la dernière le 2 juillet dernier. C’était à Munich, lors de la défaite contre l’Italie. Mais là aussi, il a manqué pas mal de rencontres avec notre équipe nationale à cause des blessures, sans cela il serait à plus de 100 sélections, et ce assez facilement.

Thomas Vermaelen aura donc eu une carrière bien remplie, dans de grands clubs, avec des titres, mais aussi gâchée par des blessures: 254 rencontres officielles où il a dû déclarer forfait durant toute sa carrière. Sans cela, il aurait clairement été l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire.