Brian Priske très déçu : "Il y avait trop de joueurs en dessous de leur niveau"

L'Antwerp n'a pas réussi à s'imposer face au STVV mardi soir. Le matricule 1 s'est contenté d'un match nul 1-1 contre les Canaris. Brian Priske n'était pas satisfait après le match.

Non seulement l'Antwerp a perdu deux points, mais le match lui-même n'était pas assez bon pour le Great Old. "Ce n'est pas un bon résultat et pas une bonne performance. Nous avons joué beaucoup trop lentement et avons perdu le ballon facilement. Il y avait également trop peu de jeu vers l'avant. Il y avait trop de joueurs en dessous de leur niveau", a expliqué Priske en conférence de presse.

Les Anversois avaient ouvert le score via Balikwisha en première période (32e), mais Hara a égalisé après la pause (54e). "Je ne suis pas satisfait du début de la deuxième mi-temps. Nous avions le contrôle total, puis nous perdons le ballon et un but tombe, ce qui rend la situation à nouveau très difficile. Nous devons faire mieux et avoir plus de qualité dans notre jeu offensif. Nous allons maintenant essayer d'oublier rapidement ce match et de nous tourner vers dimanche", a déclaré le Danois.

Les blessures de Benson et De Laet sont une autre mauvaise nouvelle pour Anvers. Les deux joueurs ont dû sortir pendant le match. Il n'y a cependant pas encore plus d'informations sur les blessures. "Je n'ai pas encore parlé au physiothérapeute. Je n'ai aucune idée de l'état des blessures", a conclu Priske.