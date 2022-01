Le président de l'Antwerp Paul Gheysens est descendu dans le vestiaire : "Il faut dire que c'était décevant"

Paul Gheysens n'était pas du tout satisfait de la performance de l'Antwerp contre le STVV (1-1) mardi soir. Le président s'est rendu dans le vestiaire après le match pour exprimer son mécontentement aux joueurs.

Radja Nainggolan a déclaré au micro de VTM News qu'il pensait que la réaction du président était justifiée. "Il est juste de dire que c'était décevant. Il y avait trop peu de football et trop de longs ballons. De cette façon, vous n'avez aucune joie dans le jeu", a expliqué le milieu de terrain.

Nainggolan, lui aussi, n'était donc pas satisfait. "Ce n'était pas bon aujourd'hui. Nous avons perdu beaucoup de duels et avons souvent perdu le ballon. Il y avait aussi trop peu de concentration, parce qu'ils marquent sur un corner et un peu plus tard, ils ont failli marquer à nouveau. En tant que club de haut niveau, ce genre de choses ne devrait pas arriver", a déclaré Nainggolan.