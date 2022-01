Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) vers la Chine ?

Selon le journaliste roumain Emmanuel Roşu, Nicolae Stanciu (28 ans) va s'engager avec les Wuhan Three Towns.

Il précise que l'équipe est promue en division 1 chinoise et qu'elle pourrait disposer du budget le plus élevé du championnat. Son but serait de gagner le titre dès la première année. Le milieu de terrain, international roumain (54 sélections), serait vu comme un potentiel joueur clé au sein du club.

Débarqué en 2016 du Steaua Bucarest pour un transfert record de 9,7 millions d'euros, Stanciu a évolué pendant 2 ans à Anderlecht. Il y aura disputé 53 matchs, inscrit 9 buts et délivré 10 passes décisives. Il a remporté le championnat et la supercoupe en 2017, avant de partir l'année suivante au Slavia Prague, en République Tchèque.

