L'ancien Carolo Neeskens Kebano évoque son séjour au PSG : "Un moment à jamais gravé dans ma mémoire"

L'ancien Carolo s'est remémoré ses années passées au centre de formation du Paris Saint-Germain ainsi que ses grands débuts avec l'équipe A.

Avant de porter les couleurs de Charleroi puis de Genk, Neeskens Kebano a été formé au PSG, et a également connu une saison en prêt (Caen) avant de poser ses valises en Belgique.

L’actuel joueur de Fulham est revenu sur ses années passées dans la capitale (2006 à 2013) : "Mon premier match officiel chez les A en coupe contre Martigues, reste un moment magique. Ma carrière a vraiment débuté à ce moment. C’est la première fois que je jouais devant une telle affluence. C’est un rêve qui était devenu réalité", évoque Kebano lors d'un entretien partagé sur le site du PSG.

Un mois après ses premiers pas, Kebano inscrivait son premier but avec les pros, au Parc des Princes, contre Le Mans en quarts de finale de Coupe de France : "J’étais comme un fou et me suis tout de suite dirigé vers mon père qui était en tribune. Le rêve ultime pour tout jeune issu du centre de formation, marquer et donner la victoire à l'équipe. Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire."

Fulham

Arrivé à Londres en 2016 en provenance de Genk, Kebano a connu plusieurs montées et relégations avec Fulham.

Aujourd'hui, le club est actuellement leader et bien parti pour vivre une nouvelle promotion en Premier League : "Nous réalisons un très beau parcours et visons la montée. Cette saison, j’ai beaucoup de temps de jeu ce qui n'était pas trop le cas les saisons précédentes. Je suis aussi plus en réussite face au but. Personnellement, je trouve que j’ai gagné en maturité dans le jeu depuis que j’évolue en Angleterre, l’intensité des courses est rythmée et il faut être prêt physiquement pour tenir."

République Démocratique du Congo

Neeskens Kebano est international sous les couleurs de la RDC : "Comme pour beaucoup, j'ai dû faire un choix. Né en France, j’ai logiquement porté le maillot des Bleus quand l'occasion s’est offerte. Puis quand les Léopards m’ont sollicité pour l'équipe A, je n’ai pas hésité. Depuis tout petit, mes parents m’ont inculqué les valeurs de ce pays et j’ai ressenti ce besoin de rendre une sorte d’hommage en défendant les couleurs du pays de ma famille. Chaque sélection est une immense fierté", confie le joueur.