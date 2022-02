Un jeune talent tunisien de Manchester United va intégrer le groupe A

Le jeune milieu de terrain international tunisien Hannibal Mejbri va intégrer le noyau A de Manchester United.

Hannibal Mejbri (19 ans) n'a pas de temps de jeu avec l'équipe A cette saison, mais est déjà un international tunisien confirmé : après avoir été appelé pour la Coupe Arabe, qui offre généralement leur chance à des joueurs des championnats locaux ou aux jeunes, il a confirmé en étant sélectionné pour la CAN. Alors qu'il n'a qu'une petite apparition dans sa carrière sous le maillot de l'équipe première de Manchester United, Mejbri compte déjà 11 caps avec les Aigles de Carthage !

Ralf Rangnick est très attentif à l'évolution du jeune Mejbri et va donc lui offrir sa chance. "Je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de le voir car il était souvent avec la Tunisie. Mais il est prometteur et il mérite sa chance et de faire partie du groupe, à commencer par ce week-end". Le médian tunisien va avoir l'occasion de confirmer. Il compte jusqu'ici 8 minutes de jeu, le 23 mai 2021 contre Wolverhampton.