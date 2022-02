Brendan Rodgers amer :"Une affreuse performance"

Le coach de Leicester ne s'est pas caché après la défaite surprise des siens face à Nottingham Forest en FA Cup (4-1).

Leicester, tenant du titre en FA Cup, s'est fait éliminer par Nottingham Forest au terme d'un match calamiteux. Brendan Rodgers, coach des Foxes, n'a pas mâché ses mots et a reconnu que ses hommes - dont Youri Tielemans - s'étaient rendus coupables de nombreux manquements.

"Nos joueurs doivent se regarder dans le miroir et prouver qu'ils sont assez bons pour être ici", a déclaré Rodgers. Beaucoup de joueurs doivent s'améliorer. C'était une performance affreuse. Je dois m'excuser auprès des fans. Nous avions besoin de physique et d'autorité et nous en avons manqué. Il y avait un manque de faim et on est déstabilisé quand on fait des erreurs. C'est la première fois depuis que je suis ici que je suis embarrassé", a déclaré l'entraîneur nord-irlandais, selon des propos relayés par la BBC.