Ostende a immédiatement titularisé son géant : "Je pense que je peux réussir en Premier League"

Pas Guillaume Hubert dans les buts d'Ostende contre OHL, mais le nouveau gardien Kjell Scherpen, arrivé il y a seulement cinq jours.

Apparemment, Scherpen a été autorisé à jouer car il n'est pas éligible pour le match reporté contre Zulte Waregem mercredi. "La décision a été prise hier, je crois," a déclaré Scherpen lui-même. "Bien sûr, je suis heureux d'avoir pu jouer immédiatement. Mais bien sûr, ce n'était pas un début agréable. Nous avons donné trop facilement ces buts. J'ai pu faire un bon arrêt à la première minute, mais je n'ai pas pu faire grand-chose pour les trois buts. OHL a fait la différence en étant efficace."

Beaucoup d'attaquants vont être choqués lorsqu'ils rencontreront Scherpen sur leur chemin. Le Néerlandais, qui mesure 2m06, est un personnage impressionnant. Il est prêté par Brighton, mais il ne laisse aucun doute sur son avenir. "Je cherchais une équipe où je pourrais jouer des matchs. Bien sûr, je savais que je n'allais pas devenir le premier gardien de but à Brighton, mais je crois toujours que je peux réussir en Premier League. C'est pourquoi je veux jouer le plus de matchs possible maintenant et commencer la préparation à Brighton cet été."