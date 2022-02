"Nous savions que c'était un match important"

Le défenseur central a marqué son tout premier but en Ligue 1.

Buteur pour la première fois de sa carrière en Ligue 1 dimanche, le défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe (26 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison), a vécu une belle soirée lors du succès contre Lille (5-1). Mais plus que sa prestation individuelle, l’international français a souligné la réussite collective de son équipe.

"Nous savions que ça allait être un match important, décisif pour nous. On sait aussi que nous enchaînions un peu les contre-performances et que c’était une grosse affiche. C’était important pour nous de faire un gros match, avec la manière et beaucoup de buts, donc nous sommes tous très contents. (…) Nous avons beaucoup marqué et bien défendu, malgré ce but en première période et le fait que nous aurions préféré garder notre cage inviolée. Mais le plus important, c'est la victoire et de prendre les trois points", a noté le Parisien en zone mixte.