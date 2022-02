Le cas Pelé Mboyo "réglé en interne" à La Gantoise, Gunther Schepens reçoit un ultimatum

La Gantoise a publié un communiqué afin de s'exprimer sur diverses polémiques concernant des employés du club ces derniers mois.

En janvier dernier, Ilombe "Pelé" Mboyo (34 ans) avait dû passer la nuit en garde à vue après une dispute conjugale qui s'était terminé par une incapacité de travail pour la compagne du joueur, que Mboyo aurait saisie à la gorge. L'attaquant gantois n'a pas été condamné, mais l'affaire a de graves répercussions sur son image, déjà entachée par une condamnation pour viol collectif il y a plusieurs années. Sans faute grave, pas question de licenciement par La Gantoise, mais les sponsors du club, rapporte le Nieuwsblad, aimeraient ne plus le voir jouer sous le maillot des Buffalos.

Le KAA Gand s'est donc exprimé via un communiqué ce mardi : "Le club tient à préciser qu'il n'acceptera jamais les violences faites aux femmes et que des directives ont été données en interne. L'affaire Mboyo étant privée, nous ne pouvons communiquer ouvertement sur son contenu. Mais dans tout cas d'incident ultérieur, toute personne impliquée sera renvoyée", lit-on. Ce n'est, officiellement, pas le cas de Pelé Mboyo, mais il y a fort à parier pour qu'un accord soit trouvé et qu'on ne revoie pas l'ex-Diable Rouge sous le maillot gantois.

Ultimatum pour Gunther Schepens

Autre cas gênant : l'interpellation de Gunther Schepens pour conduite en état d'ébriété. L'actuel conseiller sportif de Gand et ancien joueur du Standard a percuté 4 voitures fin janvier dernier et conduisait sous influence de l'alcool. "Le club tient à souligner qu'il désapprouve vivement le comportement de Gunther et que si cela devait se reproduire, toute collaboration future serait impossible", lit-on.