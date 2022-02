L'organisation PETA exige que l'avenir de Kurt Zouma avec l'équipe de France soit remis en question

Depuis lundi, une vidéo du défenseur central de West Ham maltraitant ses chats circule sur les réseaux sociaux. Un comportement inacceptable qui a poussé son club à réagir et le défenseur à s'excuser publiquement.

Kurt Zouma (27 ans, 14 matchs et 1 but toutes compétitions avec West Ham cette saison) est dans l'œil du cyclone. L'organisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) demande désormais des sanctions contre le Français et exige que son avenir avec l’équipe de France soit remis en question.

"Nous appelons à des sanctions à la hauteur de l’acte et espérons que le joueur sera radié de l’Equipe de France. Notre pays ne peut pas accepter d’être représenté à l’international par une personne s’affichant en train de commettre des actes de violence et de cruauté aussi inadmissibles", lance-t-elle dans un communiqué. "En giflant, donnant des coups de pied et lançant des objets sur son chat – devant un jeune enfant – rien de moins, Kurt Zouma s’est révélé être un agresseur d’animaux, s’en prenant à une victime vulnérable et sans défense pour se défouler. Il doit non seulement affronter le tribunal de l'opinion publique mais aussi être traîné devant une cour de justice", estime PETA.

En Angleterre, les auteurs de maltraitance animale encourent jusqu’à 5 ans de prison.