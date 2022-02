Mikel Arteta a répondu à Pierre-Emerick Aubameyang : "Je me vois comme une solution dans cette relation, pas le problème"

L'attaquant gabonais, désormais au FC Barcelone, a pointé du doigt l'entraîneur d'Arsenal pour expliquer son départ des Gunners : "Je pense que le problème n'était qu'avec Arteta."

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a répondu à Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans, 1 apparition en Liga cette saison) en conférence de presse ce mercredi.

"Je suis reconnaissant pour ce qu'Auba a fait au club, sa contribution depuis que je suis ici. Je me vois comme une solution dans cette relation, pas le problème. Je pense que cette histoire s'est terminée de la meilleure façon possible pour tout le monde. Quand les choses changent, quand le contexte change, vous devez prendre des décisions. Nous avons tous pris la décision que la meilleure chose à faire était de passer à autre chose et maintenant il joue pour le Barca. Nous avons eu différentes réunions et la décision a été prise collectivement entre le joueur, le club et l'agent", a précisé le technicien espagnol.