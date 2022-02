Un jeune talent du RSC Anderlecht bientôt en équipe A ?

Anderlecht a titularisé le jeune Zeno Debast récemment, et cela pourrait ne pas être le dernier jeune de Neerpede à percer cette saison.

Selon les informations de La Dernière Heure, l'un des plus grands talents de l'équipe U21 du RSC Anderlecht, Enock Agyei (17 ans), serait proche d'une convocation avec l'équipe A. Agyei impressionne très récemment en Espoirs et est physiquement quasi-prêt à s'imposer au plus haut niveau.

La progression fulgurante d'Agyei, ailier gaucher évoluant sur le flanc droit, en a surpris plus d'un à Neerpede. Ce ne serait donc pas vraiment une surprise de le voir convoqué, mais il est possible que ce soit plutôt à titre symbolique au moins jusqu'à une qualification mathématique des U21 pour le top 4 et la D1B la saison prochaine.