Edward Still dévoile son groupe avant le déplacement au Club de Bruges

Le coach carolo a repris un groupe de 20 joueurs. Quelques absences sont encore à noter.

Le Sporting Charleroi a dévoilé le noyau qui fera le déplacement pour le duel au Club de Bruges ce dimanche. Edward Still a décidé de reprendre 20 joueurs. On notera que Koffi, Nkuba, Willems et Zedadka sont toujours à l'infirmerie.

Voici le groupe carolo :