Genk dévoile sa sélection pour la réception du Standard

Ce dimanche après-midi (13h30), Genk recevra le Standard de Liège lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Bernd Storck ne pourra pas compter sur les services de Bryan Heynen pour la réception du Standard. Le médian purge sa suspension d'un match après son carton rouge à OHL. Toutefois, le technicien allemand peut compter sur les retours de Muñoz et d'Aziz. András Németh et Jay Dee Geusens sont aussi présents. Par contre, Mujaid Sadick et Simen Juklerød ne sont pas repris.

Voici la sélection du KRC Genk :

Vandevoordt, De Boeck, Leysen, McKenzie, Ouatarra, Arteaga, Muñoz, Lucumi, Cuesta, Preciado, Trésor, Geusens, Hrosovsky, Oyen, Thorstvedt, Ito, Bongonda, Onuachu, Paintsil, Németh