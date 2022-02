🎥 La Juve arrache l'égalisation à Bergame, superbe coup-franc de Malinovskyi

La 25ème journée de Serie A proposait une belle affiche entre l'Atalanta et la Juventus.

Rencontre importante entre l'Atalanta et la Juventus dans la course au podium, au risque de voir le trio de tête (Milan, l'Inter et Naples) creuser un peu plus l'écart.

L'Atalanta était privée de son buteur Duvan Zapata alors que Dusan Vlahovic est de nouveau titulaire côté Juve.

Après une première période équilibrée mais sans buts, les deux équipes restaient affûtées après le repos mais aucune ne parvenait à concrétiser.

C'est finalement Ruslan Malinovskyi (76e) qui plantait le premier but de la partie. Le coup-franc de l'ancien joueur de Genk trompait Szczesny, et terminait sous la barre du portier polonais.

‚ėĄÔłŹ | Ruslan Malinovskyi pakt uit met een wereldgoal! ūüėćūüí• #AtalantaJuve pic.twitter.com/0QZhCIM3IZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 13, 2022

En toute fin de match pourtant, Danilo d'une tête croisée, sauvait les meubles et arrachait le nul pour la Juve, pour son onzième match sans défaite en Série A.