Malines à l'aube d'une grosse semaine : "Nous ne voulons pas nous arrêter là"

Malines a confirmé sa bonne forme en battant aisément le KV Ostende ce samedi, et aborde sa grosse semaine en confiance. Les Sang & Or en auront besoin.

Mercredi, le KV Malines se déplace à Genk pour un match en retard, avant de se rendre dimanche prochain au Bosuil pour défier l'Antwerp. De quoi envoyer un signal dans la course au top 8, voire ... mieux ? "Nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin", déclare Rob Schoofs après la victoire contre le KVO. "Les matchs à domicile contre le Beerschot et Ostende, il fallait les gagner. Mais ces matchs à Genk et à l'Antwerp sont des toppers. Et nous voulons prendre des points. Nous irons à Genk avec un sentiment positif".

Avec six points d'avance sur leur plus proche poursuivant, les Sang & Or ont une marge confortable et peuvent jouer sans pression. "Nous nous sommes donnés de l'air, ça nous permet de regarder les matchs à venir avec sérénité", se réjouit Schoofs. "Physiquement, nous pouvons encore progresser, et ça ira de mieux en mmieux. La victoire au Standard s'est faite au caractère, ça nous a fait du bien. On retrouve un peu notre jeu, on se crée des occasions, on a la confiance. Je pense qu'on peut encore progresser".