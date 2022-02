Karim Belhocine déçu après la défaite contre le Beerschot : "Une équipe qui se battait pour sa survie"

Karim Belhocine a vu le KV Courtrai commencer le match en force et mériter l'ouverture du score. Cependant, le Beerschot s'est battu pour revenir dans le match et les Rats se sont imposés face aux Kerels (2-1).

"Nous avons très bien commencé le match et nous avons mérité l'ouverture du score", a déclaré Karim Belhocine lors de la conférence de presse. "Nous avons eu l'occasion d'augmenter notre avance, mais nous l'avons laissée filer. Et soudain, l'égalisation arrive. Après ce 0-1, nous aurions dû pousser plus fort et être plus cohérents dans notre performance", a souligné le coach de Courtrai.

"Puis, juste avant la mi-temps, nous avons encaissé un deuxième but. Vous avez vu qu'ils ont grandi après l'égalisation et qu'ils ont joué avec plus de confiance. Ils étaient plus forts dans le jeu à ce moment-là et vous pouviez voir que c'était une équipe qui se battait pour sa survie."

Le KV Courtrai n'a pas pu faire le poids en seconde période et c'est même le Beerschot qui est sorti des vestiaires en bien meilleure forme. "C'est dommage que nous n'ayons pas pu apporter la même chose en deuxième mi-temps que dans les 15 à 20 premières minutes."