Marc Brys explique deux changements de dernière minute

OHL avait quelques noms surprenants dans son équipe de départ, surtout en défense, lors de la victoire face au Cercle de Bruges (3-2).

Soufiane Chakla était absent du côté d'OHL, et pendant l'échauffement Cenk Özkacar a également jeté l'éponge. Ainsi, Louis Patris et Dylan Ouédraogo sont deux noms surprenants en défense. "Ils savaient tous les deux aujourd'hui qu'ils allaient devoir jouer et ils ont très bien fait. C'est un compliment pour toute l'équipe", a déclaré Marc Brys.

Aucun risque

"Chakla était malade avant le match et Özkacar a indiqué lors de l'échauffement qu'il était dans l'incapacité de jouer. Il ne voulait pas prendre de risques, car il a déjà eu des problèmes aux ischio-jambiers contre Genk - c'est une semaine chargée pour nous", a expliqué Brys avant de poursuivre.

"Matondo est un attaquant rapide. C'est pourquoi Patris a été préféré à Ngawa. Il a bien tenu son rang, même si c'était un peu une recherche pour lui, bien sûr."