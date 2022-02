Ligue des Champions: avec Courtois dans l'équipe de la semaine, bien évidemment

Ils ont tout simplement été brillants ce mardi au Parc des Princes, il est donc logique de les trouver dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Eux, ce sont Thibaut Courtois et Kylian Mbappé. Le premier a presque tout arrêté, sauf le dernier tir du second.

On peut aussi retrouver dans cette équipe le milieu de Manchester City pratiquement au grand complet: Foden, Bernardo Silva et Mahrez. Enfin, Virgil Van Dijk est bien évidemment présent. Voici le 11 au grand complet.

