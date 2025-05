Un transfert totalement inattendu à venir ? Cristiano Ronaldo fait monter la température avec une annonce remarquée

Pour ce qui apparaît comme son dernier match avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo a encore fait parler la poudre. Mais malgré son but et celui de Sadio Mané, le club saoudien a perdu 3-2 contre Al-Fateh.

Le 99e but de CR7 pour Al Nassr. Il n'atteindra sans doute pas le cap des 100. Après la rencontre, le Portugais a en effet publié un message assez remarqué sur ses réseaux sociaux.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3